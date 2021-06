Les Relais font leur cinéma : « Au royaume de la forêt » de Jan Haft Relais Nature du Val de Marque, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Relais Nature du Val de Marque, le samedi 31 juillet à 22:00

Dans les forêts d’Europe, quand vient la fin de l’hiver, les arbres commencent à bourgeonner et les fleurs à éclore, dévoilant leurs pétales et leurs couleurs. Les femelles mettent bas. Les jeunes animaux, nouveaux venus parmi les habitants des sous-bois, doivent prendre des forces et rester auprès de leur mère. L’été venu, ils peuvent enfin sortir et explorer les environs. Arrive l’automne avec ses champignons et ses feuilles aux teintes orangées. Une année entière vient de s’écouler. De l’arrivée du printemps au retour de l’hiver, gros plan sur le spectacle qu’offre la nature, qui s’éveille et se transforme au fil des saisons. A partir de 20h, pendant le temps du pique-nique, la compagnie Sac à dés proposera des jeux traditionnels d’autrefois pour petits et grands. Rendez-vous à 22h, possibilité de pique-niquer sur place à partir de 20h. Tarif plein 4 €/ réduit et abonnés 3 € Uniquement sur inscription : [billetterie en ligne](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-relais-nature-du-parc-de-la-deule) Apportez votre siège ou une natte pour être bien installé.e, des vêtements chauds, de quoi vous couvrir et vous protéger des moustiques, une lampe pour le retour… Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) Port du masque* : * Obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur * Obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur * Recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Tarif plein 4 €/ réduit et abonnés 3 €. Uniquement sur inscription.

Profitez de cette projection à 22h qui vous fera voyager à la découverte de la forêt pour vivre au plus près le magnifique spectacle qu’offre la nature au fil des saisons.

Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord



