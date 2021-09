Bordeaux Le Petit Théâtre Bordeaux, Gironde « LES RÉHABILITÉES – Est-ce seulement possible ? » Le Petit Théâtre Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les Réhabilitées, c’est une rencontre. Entre le plaidoyer humaniste du Père Jean-Joseph Lataste – un Dominicain du XIXe siècle qui œuvra dans la prison pour femmes de Cadillac – et la plume de Virginie Kay, autrice bordelaise d’aujourd’hui. Entre ces textes ciselés au rasoir, évoquant la place de la Femme ou les problématiques de la réinsertion, et la verve nerveuse et habitée du comédien Éric Sanson. Entre la scène du théâtre et l’Art Vidéo qui ouvrent un voyage dans le temps et dans l’espace. **« LES RÉHABILITÉES – Est-ce seulement possible ? »**. Du 1er octobre au 31 décembre 2021. Tous les jeudis, vendredis et samedis à 20h30. Dimanches à 15h30 au Petit Théâtre à Bordeaux (relâche le 25 décembre). Tarif : 20€ / Réservations 05 56 51 04 73

