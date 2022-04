Les règles du savoir-vivre dans la société moderne – Banquet spectacle Aix-en-Provence, 16 avril 2022, Aix-en-Provence.

Les règles du savoir-vivre dans la société moderne – Banquet spectacle Le Bistrot Méjanes Allée Jean de la fontaine Aix-en-Provence

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16 22:00:00 Le Bistrot Méjanes Allée Jean de la fontaine

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

20 20 Banquet-spectacle de macompagnie. “Une 5ème Saison” – Biennale d’art et de culture, avec le Bistrot Méjanes et la Manufacture d’Aix-en-Provence



Intermèdes musicaux extraits de la Suite en La de Jean-Philippe Rameau

interpretée par Alexandre Tharaud

Jean-Luc Lagarce propose la réécriture d’un authentique manuel du savoir-vivre du 19ème siècle, y ajoutant répétitions, hésitations, précisions, jusqu’à ce que le vertige nous prenne. Ce monologue étonnant est servi avec un repas, les changements de plats se font en musique, à la manière des comédies-ballets de Molière. Ici c’est avec la musique de Rameau que se feront les intermèdes, respirations nécessaires pour la comédienne et les spectateurs, tenus en haleine au-dessus de leurs assiettes !



“Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre ces deux événements, ce n’est pas nécessairement impossible.”

Jean-Luc Lagarce



“Comme nous sommes fiers de nos libertés si individuelles et si authentiques dans notre société si libérale ! Et pourtant, nous n’arrêtons pas de nous cerner par un système de règles toujours changeantes et toujours plus complexes. Avec Jeanne et Jean (Béziers et -Luc Lagarce), on peut fêter cette drôle de contradiction dans le cadre d’un banquet-spectacle.”

Gerhard Willert



“Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Jean-Luc Lagarce, mais par l’intermédiaire de Gerhard, j’ai l’impression de commencer à le connaître. Tous deux m’offrent une occasion unique de partager ces règles mi-figue mi-raisin qui tombent tellement à propos entre la poire et le fromage.”

Jeanne Béziers



● Texte de Jean-Luc Lagarce

● Avec Jeanne Béziers

● Mise en scène de Gerhard Willert

● Costumes et dispositif scénique d’Alexandra Pitz

Venez déguster les mots de Jean-Luc Lagarce et le délicieux menu du Bistrot Méjanes ! Cet authentique manuel du savoir-vivre du 19e siècle, auquel s’ajoutent répétitions, hésitations, précisions, jusqu’au vertige, est servi avec un dîner et en musique !

+33 6 50 65 72 25 https://www.aixenprovence.fr/une-5eme-saison-1690

Banquet-spectacle de macompagnie. “Une 5ème Saison” – Biennale d’art et de culture, avec le Bistrot Méjanes et la Manufacture d’Aix-en-Provence



Intermèdes musicaux extraits de la Suite en La de Jean-Philippe Rameau

interpretée par Alexandre Tharaud

Jean-Luc Lagarce propose la réécriture d’un authentique manuel du savoir-vivre du 19ème siècle, y ajoutant répétitions, hésitations, précisions, jusqu’à ce que le vertige nous prenne. Ce monologue étonnant est servi avec un repas, les changements de plats se font en musique, à la manière des comédies-ballets de Molière. Ici c’est avec la musique de Rameau que se feront les intermèdes, respirations nécessaires pour la comédienne et les spectateurs, tenus en haleine au-dessus de leurs assiettes !



“Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre ces deux événements, ce n’est pas nécessairement impossible.”

Jean-Luc Lagarce



“Comme nous sommes fiers de nos libertés si individuelles et si authentiques dans notre société si libérale ! Et pourtant, nous n’arrêtons pas de nous cerner par un système de règles toujours changeantes et toujours plus complexes. Avec Jeanne et Jean (Béziers et -Luc Lagarce), on peut fêter cette drôle de contradiction dans le cadre d’un banquet-spectacle.”

Gerhard Willert



“Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Jean-Luc Lagarce, mais par l’intermédiaire de Gerhard, j’ai l’impression de commencer à le connaître. Tous deux m’offrent une occasion unique de partager ces règles mi-figue mi-raisin qui tombent tellement à propos entre la poire et le fromage.”

Jeanne Béziers



● Texte de Jean-Luc Lagarce

● Avec Jeanne Béziers

● Mise en scène de Gerhard Willert

● Costumes et dispositif scénique d’Alexandra Pitz

Le Bistrot Méjanes Allée Jean de la fontaine Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-04 par