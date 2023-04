Les Règles du jeu – Olivier Letellier MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. payant Tarifs : de 10€ à 1€ Un spectacle collaboratif – une incitation collective à la lecture, dès 10 ans ! C’est une histoire qui se passe aujourd’hui, hier et demain, une histoire qui se répète indéfiniment. Dans la plus vieille ville des Pays-des-Guerres, au lendemain de la dernière des dernières guerres, il n’y a plus rien à détruire. Un soir entre Soleil et Lune, Oldo rencontre Nama. Les deux enfants se verront chaque jour qui suivra, leurs jeux bâtiront leur rêve et leurs dessins, les plans d’une ville nouvelle. Une incitation collective à la lecture à voix haute, pour chaque enfant, et les plus grands, dès 10 ans. D’après le texte Les règles du jeu de Yann Verburgh Conception Olivier Letellier Création plastique Malte Martin Avec Angèle Canu et Jonathan Salmon Production Théâtre du Phare puis Les Tréteaux de France – CDN MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris Contact : https://www.theatre14.fr/index.php/festival-re-generation-2023 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.theatre14.fr/index.php/festival-re-generation-2023

