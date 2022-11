Les règles du jeu du Kilt MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 18 janvier 2023, Paris.

Du mercredi 18 janvier 2023 au samedi 21 janvier 2023 :

. payant

Billetterie complice : chacun·e choisit son tarif : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€.

En réservant en ligne, ou sur place, vous indiquez votre choix, sans aucun justificatif.

KILLT – Ki Lira Le Texte | Une incitation collective à la lecture à voix haute.

« Dans la plus vieille ville des Pays-des-Guerres, au lendemain de la dernière des dernières guerres, il n’y a plus rien à détruire. Un soir entre Soleil et Lune, Oldo rencontre Nama. Les deux enfants se verront chaque jour qui suivra, leurs jeux bâtiront leur rêve et leurs dessins, les plans d’une ville nouvelle….«

À travers un dispositif hybride, déambulatoire, théâtral et plastique, au croisement de l’atelier et du spectacle, iels veulent transmettre le plaisir des mots, le désir de lire, l’audace de dire, mais aussi l’importance de s’engager. Car ce récit n’a lieu que si chacun·e amène sa voix, sa présence, son caractère pour lui donner vie. Cette mise en voix partagée permet d’entrer de tout son corps dans l’histoire et de mieux ressentir et comprendre les enjeux des protagonistes.

À partir d’un texte de Yann Verburgh, Les Règles du Jeu, Olivier Letellier, un collectif d’acteurs et le graphiste-plasticien Malte Martin créent un dispositif modulable, transposable à tous lieux. Lire à voix haute, ensemble, ce texte qui regarde le monde, la guerre et la migration depuis l’enfance, c’est entrer de plein corps dans le vécu des personnages, c’est bâtir l’histoire et la manière dont on la dit collectivement.

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/regles-jeu-killt-mpaabreguet 0185530350 breguet@mpaa.fr https://fr-fr.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://fr-fr.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=514&lng=1

Christophe Raynaud-De-Lage