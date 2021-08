Les Réginéades Esplanade des drapeaux, 21 août 2021, Erquy.

Les Réginéades

Esplanade des drapeaux, le samedi 21 août à 09:00

En cette fin de mois d’août, nul besoin d’aller au Japon pour retrouver l’esprit olympique ! La mairie d’Erquy, en association avec l’Ufolep 22 et Teqball France vous propose une journée entière dédiée au sport et aux épreuves inter-quartiers : Les Réginéades ! Sur la plage du centre et le boulevard de la mer, de nombreuses épreuves sportives vont seront proposées : football, basket, volley, pétanque … Mais aussi des découvertes pour le moins originales et accessibles à tous : Teqball, Homeball, Pana foot … Venez défendre les couleurs de votre quartier en constituant votre équipe et tentez de monter sur le podium des toutes premières Réginéades ! Alors, quel quartier d’Erquy gagnera la médaille d’or ? Inscription gratuite sur place à 9h00 (esplanade des drapeaux). Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

accès libre et gratuit

tournoi multisport inter-quartiers

Esplanade des drapeaux Erquy, boulevard de la mer Erquy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T12:00:00