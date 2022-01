Les régates en « Voile Légère » Pole Nautique Villers Blonville Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Les régates en « Voile Légère »
du mercredi 13 avril au dimanche 17 avril à Pole Nautique Villers Blonville

du mercredi 13 avril au dimanche 17 avril à Pole Nautique Villers Blonville

La régate est une forme conviviale de pratique de la navigation à voile, en groupe, chacun à son niveau pour se distraire, s’exercer et, pourquoi pas, progresser dans sa maîtrise du support ! La commission voile légère du CDV14 coordonnant les clubs impliqués et, avec leurs contributions indispensables, a mis au point ce programme complet tant sur le littoral que sur les différentes offres de supports. Cette démarche vise à accompagner, en activités nautiques à la voile, aussi diversifiées que possible, les attentes des pratiquants sur le département. Le planning des régates en « Voile Légère » 2022 sur le littoral calvadosien Pole Nautique Villers Blonville Rue Alfred Feine, 14640 Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T17:00:00

