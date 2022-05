Les Régates du Château du Taureau, 13 août 2022, .

Les Régates du Château du Taureau

2022-08-13 – 2022-08-13

Cette compétition regroupe une quarantaine de bateaux de type Caravelle, Cormoran et Cat boat et se déroule sur deux jours avec quatre ou cinq courses sur des parcours côtiers construits le samedi, et le fameux Grand raid le dimanche, d’ouest en est dans la baie de Morlaix, en passant à Saint-Pol-de-Léon, Térénez, le château du Taureau et retour à Carantec. Amateurs de belles photos, bienvenue!

