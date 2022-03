Les Régates de Vichy Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier Manifestation annuelle qui prend la place au calendrier Fédéral des Régates Internationales de Savoie organisées pendant 32 ans à Aiguebelette. Il s’agit de la 1ère édition après les annulations de 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. clubavironvichy@outlook.com +33 4 70 32 36 52 http://www.clubavironvichy.asso.fr/ Plan d’eau de Vichy Palais du Lac Bellerive-sur-Allier

