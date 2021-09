Montpeyroux Montpeyroux Hérault, Montpeyroux LES REGALADES DE MONTPEYROUX Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’évènement: Hérault

Montpeyroux

LES REGALADES DE MONTPEYROUX Montpeyroux, 17 octobre 2021, Montpeyroux. LES REGALADES DE MONTPEYROUX 2021-10-17 16:00:00 – 2021-10-17

Montpeyroux Hérault Montpeyroux EUR 135 135 Chaque année depuis 2010, juste après les vendanges, le Syndicat des vignerons de Montpeyroux organise un événement de haute volée, unique dans la région dans la très belle église Saint Martin du Barry. Venez savourer un repas gastronomique cuisiné par des chefs étoilés autour des plus belles cuvées des domaines de Montpeyroux. Chaque année depuis 2010, juste après les vendanges, le Syndicat des vignerons de Montpeyroux organise un événement de haute volée, unique dans la région dans la très belle église Saint Martin du Barry. Venez savourer un repas gastronomique cuisiné par des chefs étoilés autour des plus belles cuvées des domaines de Montpeyroux. +33 6 38 23 28 40 Chaque année depuis 2010, juste après les vendanges, le Syndicat des vignerons de Montpeyroux organise un événement de haute volée, unique dans la région dans la très belle église Saint Martin du Barry. Venez savourer un repas gastronomique cuisiné par des chefs étoilés autour des plus belles cuvées des domaines de Montpeyroux. dernière mise à jour : 2021-08-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpeyroux Autres Lieu Montpeyroux Adresse Ville Montpeyroux lieuville 43.70256#3.50745