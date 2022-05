Les réfugiés dans les carrières souterraines de l’agglomération caennaise en juin et juillet 1944. Histoire et archéologie Caen, 10 juin 2022, Caen.

Les réfugiés dans les carrières souterraines de l’agglomération caennaise en juin et juillet 1944. Histoire et archéologie Château Auditorium du château Caen

2022-06-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-10 19:00:00 19:00:00 Château Auditorium du château

Caen 14000

La Société des antiquaires de Normandie et le Musée de Normandie propose une conférence menée par Laurent Dujardin.

Les bombardements de juin et de juillet 1944 ont provoqué la fuite des civils de l’agglomération caennaise.

Beaucoup se réfugièrent dans des caves et les carrières souterraines. Cette histoire est bien documentée par des publications et des témoignages. À partir de 2000, le sujet est abordé en examinant les sites à réfugiés de l’agglomération tout en recherchant des archives et des témoignages nouveaux.

En 2015, avec des archéologues de l’INRAP, commence une étude poussée d’un des sites où les traces sont bien préservées. Une équipe pluridisciplinaire intervient dans la cave-carrière de la brasserie Saingt à Fleury-sur-Orne. Les lieux sont numérisés en 3D, les sols sont photographiés et les objets sont relevés dans une base de données. La cavité est devenue une sorte de laboratoire. Par chance, il a été possible d’y faire descendre un témoin, une dame âgée de 12 ans lors du Débarquement.

Conférence de Laurent Dujardin :

Laurent Dujardin est professeur agrégé de sciences physiques et chimiques en retraite. Il est chercheur associé au CRAHAM et docteur en histoire et archéologie médiévales. Depuis 1980, il pratique la spéléologie et effectue des recherches sur l’extraction et le commerce de la pierre à bâtir en Normandie, en particulier celle de Caen. Ses travaux l’ont emmené à observer sous terre les traces du passage des réfugiés. L’étude de ces vestiges est devenu un thème de recherche à part entière.

La conférence, proposée par la Société des antiquaires de Normandie et le Musée de Normandie, a pour but de présenter l’histoire des réfugiés en souterrain et de montrer les résultats des recherches récentes.

Auditorium du Château de Caen. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par