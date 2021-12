Gron Gron Gron, Yonne Les Refrains d’Abord ! / Sfori & Nasturi Gron Gron Catégories d’évènement: Gron

Gron Yonne Gron Yonne EUR 27.5 27.5 Le restaurant les Copains d’Abord propose une série de spectacles et concerts, appelés « Les Refrains d’Abord ! ». – Sfori & Nasturi –

Un duo guitare et accordéon, pour un jazz musette dansant, mélodique et improvisé…Deux compères traversant ensemble les mêmes chemins musicaux.

Florent Labodinière : guitare, oud

