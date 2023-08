Afterwork Les Réformés X Selecter The Punisher Les Réformés Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Afterwork Les Réformés X Selecter The Punisher Les Réformés Marseille, 24 août 2023, Marseille. Afterwork Les Réformés X Selecter The Punisher Jeudi 24 août, 18h00 Les Réformés « Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille, Selecter The Punisher est aussi le directeur artistique du très bon Festival Tighten Up! et un des piliers des soirées Groove Unity. Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pression et possède, pour cela, une véritable montagne de vinyles remontant à la source du funk » Sortir / TELERAMA.

_____________________________________________________________

2023-08-24T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T21:00:00+02:00

