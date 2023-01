LES REFLETS DU CINÉMA Laval, 10 mars 2023, Laval Laval.

LES REFLETS DU CINÉMA

2023-03-10 – 2023-03-19

Pour son édition 2023, le festival « Reflets du cinéma » se penche sur le cinéma de ce grand et beau pays qu’est le Brésil. Foisonnant et diversifié, riche et combatif, le cinéma brésilien appréhende avec force et beauté toutes les complexités de son histoire et de son territoire, au sortir d’une période troublée pour les créateurs et les artistes. Qu’elles parlent de minorités, de peuples autochtones, de la forêt ou encore de la résistance face aux puissants, les cinématographies du Brésil ont depuis longtemps porté en elles l’avant-gardisme, les expérimentations, le métissage et l’hybridité. Il est donc important de faire découvrir tous ces films, car au-delà de ce qu’ils nous apprennent du pays, ils ont une portée universelle qui résonne en nous tous. Avec plus de 40 longs-métrages (fiction, animation, documentaire, expérimental), mais aussi des courts-métrages, cette édition va tenter d’explorer les aspects du cinéma contemporain brésilien et ses enjeux artistiques, sociétaux et politiques.

Festival les Reflets du cinéma brésilien

http://www.lesrefletsducinema.com/

