Les recycleurs du compost, c’est quoi ces petites bêtes ?

2022-05-11 14:30:00 – 2022-05-11 16:30:00 L’association Les Vers de Tours vous propose de partir à la découverte des invisibles du sol : qui sont-ils, à quoi servent-ils et pourquoi il faut en prendre soin.

A partir de 6 ans

Animé par l'association les Vers de Tours

