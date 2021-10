Saucats Saucats Gironde, Saucats Les Recyclés Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats

Les Recyclés Saucats, 6 novembre 2021, Saucats. Les Recyclés 2021-11-06 18:30:00 – 2021-11-06 Espace culturel La Ruche 1 allée Montesquieu

Saucats Gironde Saucats Spectacle de rue – Spectacle Familial dès 6 ans

Avec son véhicule aménagé en centrale de Recyclage, un employé municipal vous présente « le nouveau concept de recyclage » qui entrera en vigueur dans votre ville. il va tel un vendeur de foire faire des démonstrations explicatives, parfois farfelues mais néanmoins pédagogiques des bienfaits du recyclage

Il ne sait pas encore qu’une « clandestine » habite dans son outil de travail…

Cet employé municipal va être confronté à différentes situations imprévues qui vont bousculer son quotidien. Il va aussi voir sa situation professionnelle se dégrader jusqu’à l’absurde.

Jonglage, chansons, magie, mime, jeu de questions avec le public serviront à cette démonstration

Spectacle présenté dans le cadre du festival Opération Lumière (16° édition)

Spectacle présenté dans le cadre du festival Opération Lumière (16° édition)

Programme détaillé sur www.oplum.fr

+33 7 82 99 58 21

Opération Lumière

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saucats Autres Lieu Saucats Adresse Espace culturel La Ruche 1 allée Montesquieu Ville Saucats lieuville 44.65762#-0.59514