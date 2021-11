Chantepie à travers la ville Chantepie, Ille-et-Vilaine Les Récupérables à travers la ville Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

du samedi 20 novembre au dimanche 28 novembre

**Du 20 au 28 novembre, aura lieu à travers Rennes Métropôle la Semaine européenne de réduction des déchets.** ### **Un rendez-vous à Chantepie** * **Atelier Je passe au vrac pour faire mes courses**, avec la Feuille d’érable. Distribution de sacs à vrac. Au magasin Leroy Merlin le 24 novembre de 14h à 15h30. [Inscription en ligne obligatoire.](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900) Gratuit. ### **Deux rendez-vous en ligne** * **Atelier anti-gaspillage alimentaire**, avec Aux goûts du jour. Faites le plein d’astuces ! Le 25 novembre de 18h à 19h30. [Inscription en ligne pour recevoir le lien visio](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900). * **Atelier je passe au lavable**, avec Bebiomena. Pour remplacer les textiles jetables par des alternatives réutilisables. Le 22 novembre de 18h à 19h30. [Inscription en ligne pour recevoir le lien visio](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900). Et plein d’autres dates à travers le territoire de Rennes Métropole : [consulter le programme complet.](https://chantepie.fr/wp-content/uploads/2019/06/Programme-SERD-2021.pdf)

Gratuit – sur inscription

