« Les reculés » de Romain Duquesne et Sébastin Chassagne Théâtre 13 / Glacière Paris

Paris

« Les reculés » de Romain Duquesne et Sébastin Chassagne Théâtre 13 / Glacière, 11 avril 2023, Paris. Du mardi 11 avril 2023 au vendredi 21 avril 2023

samedi

de 18h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

« Les Reculés », c’est le mythe d’Œdipe écartelé entre le tragique et la farce. Lors d’une randonnée trekking, quelque part dans une région montagneuse, Jean se perd. Il croise alors fortuitement trois randonneur·se·s. Tout dégénère pour une simple question de priorité de passage. C’est un bain de sang ! Notre héros est ici loin de se douter qu’il vient de tuer son père et que commence pour lui le douloureux chemin qui le mènera à ses origines. Le meurtre du père aurait-il pu être évité ? Non. Dans la tragédie classique, le fatum ne peut être occulté. Orchestrer à nouveau la triste destinée d’Oedipe, rire de l’aveuglement du héros, de son entêtement, de son hybris et créer une forme de distanciation nécessaire, voilà notre fer de lance. Horaires Du lundi au vendredi à 20h. Le samedi à 18h. Distribution Texte Romain Duquesne Mise en scène Romain Duquesne et Sébastien Chassagne Avec André Antébi, Grégoire Baujat, Clément Belhache, Constance Carrelet, Benoît Félix-Lombard, Maëlia Gentil, Jean Pavageau Lumière Karl Ludwig Francisco Costume Madeleine Lhopitalier Diffusion Juliette Finkielstein Production Compagnie du 7ème étage Soutien SPEDIDAM, Les Studios de Virecourt Théâtre 13 / Glacière 103A boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/les-recules–3 0145886222 reservations@theatre13.com https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://billetterie.theatre13.com/spectacle?id_spectacle=410&lng=1

Pauline Rousseau

