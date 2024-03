LES RECORDS DE LA NATURE Domaine départemental de Lindre Lindre-Basse, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T08:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-30T08:30:00+02:00 – 2024-09-30T18:00:00+02:00

Des merveilles naturelles, la Terre n’en manque pas! La nature accomplit des performances surprenantes. Quel animal est le plus piquant ? Lequel saute le plus haut? Est le plus rapide? Quel est le volcan le plus actif ? Quelle est la mer la plus chaude ? Découvrez de manière ludique et dans un cadre d’exception, les records de la nature.

Domaine départemental de Lindre 67 rue principale – 57260 Lindre-Basse Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est 03 87 35 02 80 http://www.domainedelindre.com Douze étangs, dont le grand étang de Lindre, composent cette zone humide reconnue d’intérêt mondial par le label RAMSAR. C’est également un site touristique reconnu qui respecte la mosaïque des écosystèmes qu’il abrite, grâce à une gestion douce et concertée des bois, pâtures et forêts. Accès et parkings gratuits