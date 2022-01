LES RECORDS DANS LA NATURE Corcoué-sur-Logne, 2 février 2022, Corcoué-sur-Logne.

LES RECORDS DANS LA NATURE Corcoué-sur-Logne

2022-02-02 – 2022-03-06

Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique Corcoué-sur-Logne

Des plus hauts sommets aux fosses marines les plus profondes, la planète présente une diversité extraordinaire de paysages, de climats, d’êtres vivants. Retrouvez, en 9 panneaux prêtés par la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique, quelques exploits de la nature. Une manière ludique et poétique de faire découvrir et aimer notre planète.

http://laplaceauxlivres.opac3d.fr/search.php?action=Accueil

