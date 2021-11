Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Les Récoltes de l’Espoir – 3ème Rassemblement des Pères-Noëls Motards Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne 3ème Rassemblement des Pères-Noëls Motards au Profit des Récoltes de l’Espoir.

– Départ du cortège à 14h de Carrefour Market de Marmande pour l’hôpital de La Réole pour la remise des cadeaux aux enfants.

– Retour à 17h au Carrefour Market de Marmande pour le Pot des Pères-Noël Motards.

– Inscription Gratuite au 05.53.20.94.00

– Seuls impératifs : Avoir un costume rouge de Père-Noël et une moto à partir de 125CM3, Scooter acceptés.

– Repas à 20h à Saint-Pardoux-du-Breuil avec la présence exceptionnelle de Pédro Castano de la Macarena (Inscription Obligatoire). Les Récoltes de l’Espoir – 3ème Rassemblement des Pères-Noëls Motards.

