2023-03-04 – 2023-06-03 Nogent-le-Rotrou

Eure-et-Loir La librairie indépendante Terra Incognita organise une série de rencontres littéraires pour faire la part belle à des auteurs d’exception !

Rencontrez Marie Ndiaye, Audrey Briere, Patrick Vincelet et Jean-Yves Tadié ! La librairie indépendante Terra Incognita organise une série de rencontres littéraires pour faire la part belle à des auteurs d’exception ! +33 2 37 53 06 22 https://www.librairie-terra-incognita.fr/ OTC PERCHE

