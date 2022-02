« Les récits du crépuscule » pour la Nuit des Musées – Maison natale Jean-François Millet La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

« Les récits du crépuscule » pour la Nuit des Musées – Maison natale Jean-François Millet La Hague, 14 mai 2022, La Hague. « Les récits du crépuscule » pour la Nuit des Musées – Maison natale Jean-François Millet GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy La Hague

2022-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-14 23:00:00 23:00:00 GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy

La Hague Manche La Hague « Les récits du crépuscule », animation contée de 20h à 22h.

Voyagez dans les légendes du Cotentin ! Colportées, remaniées, enjolivées par la transmission orale depuis des siècles, ces légendes vous seront contées au crépuscule du soir… par deux comédiens et un musicien de la Compagnie Tourner la page. Entrée libre et gratuite du site et des expositions de 20h à 23h, durant La Nuit des Musées. STOP COVID-19.

