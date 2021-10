Rouen Hôtel des Sociétés savantes Rouen, Seine-Maritime Les recherches de l’Ifao à Médamoud : les fouilles d’un temple thébain et de la ville qui l’entourait Hôtel des Sociétés savantes Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Les recherches de l’Ifao à Médamoud : les fouilles d’un temple thébain et de la ville qui l’entourait Hôtel des Sociétés savantes, 15 décembre 2021, Rouen. Les recherches de l’Ifao à Médamoud : les fouilles d’un temple thébain et de la ville qui l’entourait

Hôtel des Sociétés savantes, le mercredi 15 décembre à 14:30

Le site de **Médamoud, au nord de Louqsor,** abrite les restes d’un **temple dédié à Montou,** le dieu tutélaire de **Thèbes.** Il fut fouillé entre 1924 et 1940 par deux équipes de l**’Ifao** qui s’intéressèrent tout spécialement aux maçonneries en pierre. Depuis 2011, une nouvelle mission a pour objectif de compléter et d’étendre nos connaissances sur le site, en s’intéressant plus spécialement aux quartiers entourant le sanctuaire. Les dernières campagnes ont ainsi été consacrées à l’exploration des secteurs de production de céramiques qui constituaient la principale richesse de Médamoud dans l’Antiquité. Félix Relats Montserrat Egyptologue Membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao)

10 €

Thèbes (Egypte) : fouilles d’hier et d’aujourd’hui Hôtel des Sociétés savantes 190 rue Beauvoisine Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Hôtel des Sociétés savantes Adresse 190 rue Beauvoisine Ville Rouen lieuville Hôtel des Sociétés savantes Rouen