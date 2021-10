Les recettes du mois Chapelle Saint Michel 44350 Guerande, 5 octobre 2021, Guérande.

Retrouvez les recettes des démonstrations de la Chapelle Saint Michel : -Mardi 5 octobre Fête de la Fleur de sel Nathan Gourhand – La Table du Saint Christophe à La Baule : Noix de Saint-Jacques gravlax vinaigrettes fumée et nuage de citron Meyer. -Jeudi 7 octobre Sylvain Gouin – Auberge du Haut-Marland à Saint André des Eaux : Petite bouchée aux cuisses de grenouilles, anguilles et escargots sauce crème à l’ail et curé nantais. -Vendredi 8 octobre Les élèves du Lycée professionnel Olivier Guichard – Le Paludier à Guérande : Déclinaison végétale d’automne lundi 11 octobre Mikaël Amisse et Thomas Lejeune – Hôte Barrière Le Royal à La Baule : Pintade farcie de fruits secs et foie gras, lard de Bigorre, mousseline d’artichaud au beurre noisette, jus au Banyuls, marmelade d’agrumes -Mardi 12 octobre Jean-Pierre Honorin – Domaine de la Bretesche à Missillac : Saint-Jacques, panais de notre potager et noisettes. -Jeudi 14 octobre Xavier Vidalie et Sabrina Pichard – Hôtel Barrière Le Royal La Baule : Mises en bouche autour de la langoustine -Vendredi 15 octobre Les élèves du Lycée professionnel Olivier Guichard – Le Paludier à Guérande : Ceviche de sandre aux saveurs automnales

