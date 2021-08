Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris Les recettes de grand-mère Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les recettes de grand-mère Institut des Cultures d’Islam, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 14h à 15h30

payant

L’Institut des Cultures d’Islam et le collectif 4C vous propose de réaliser le Goshvareh, cette délicieuse soupe iranienne, à base de légumes et de raviolis qui fait partie des souvenirs d’enfance de l’artiste iranien Hossein Valamanesh. Les recettes de cuisine se transmettent comme un précieux héritage familial. Parmi les souvenirs d’Hossein Valamanesh, le Goshvareh préparé par sa grand-mère occupe une place importante. L’Institut des Cultures d’Islam et le collectif 4C vous propose de réaliser cette délicieuse soupe iranienne, à base de légumes et de raviolis. Une expérience gustative qui prolongera la découverte de l’univers de l’artiste. Hélène Tavera est conférencière spécialiste des cuisines du monde, membre fondateur du 4C et de Quartier Libre, lieu dédié à l’alimentation dans le quartier de la Goutte d’Or. En partenariat avec le collectif 4C dans le cadre de la Fête des vendanges de Montmartre Animations -> Atelier / Cours Institut des Cultures d’Islam 56 rue Stephenson Paris 75018

Métro 4 Château Rouge

Contact :Institut des Cultures d’Islam communication@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam 0769574486 communication@ici.paris Animations -> Atelier / Cours Gourmand;En famille

Date complète :

2021-10-09T14:00:00+02:00_2021-10-09T15:30:00+02:00

Photo : © Hossein Valamanesh

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des Cultures d'Islam Adresse 56 rue Stephenson Ville Paris lieuville Institut des Cultures d'Islam Paris