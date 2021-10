Toulouse Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne, Toulouse Les recettes de cuisine zéro gaspi Bibliothèque Roseraie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Fanes de radis, carottes, betteraves, épluchures de pomme de terre… ne les jetez plus, ils sont bourrés de vertus ! Partageons nos recettes ! Avec l'association Partageons les jardins. Durée : 2h Inscription au 05 31 22 95 33

