Carcassonne Aude, Carcassonne LES (RE) VISITEURS DE L'HISTOIRE

Carcassonne

LES (RE) VISITEURS DE L'HISTOIRE 2021-07-12 19:00:00 – 2021-08-28 00:00:00

Carcassonne Aude 11 11 EUR À la tombée de la nuit, aventurez-vous sur les remparts de Carcassonne ! Parcours immersif nocturne. Tous les jours (dernière entrée 23h).

Avec casque audio (français, anglais, espagnol).

Durée 45 minutes. En début de soirée, au crépuscule ou à la nuit tombée. En famille, entre amis.

Prenez part à l’aventure immersive, spectaculaire, malicieuse et innovante de la cité médiévale métamorphosée.

Osez l’aventure au cœur du Château comtal et sur ses remparts pour découvrir au cours d’un parcours immersif totalement inédit le chemin de ronde de la cité aux cinquante-deux tours, qui n’en a pas fini de révéler tous ses secrets.

Parcours sonore ludique et audacieux qui permet de découvrir l’histoire de la cité d’une manière totalement nouvelle. GRATUIT pour les enfants de moins de 7 ans. Billetterie en ligne, et sur place à partir de 14h. +33 4 68 11 70 70 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

