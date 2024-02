Les RDV Sports de la Métropole Just Dance au Kindarena KINDARENA Rouen, lundi 19 février 2024.

Les RDV Sports de la Métropole Just Dance au Kindarena KINDARENA Rouen Seine-Maritime

La Métropole a initié les RDV Sports en 2012. Depuis, le succès ne se dément pas avec environ 500 personnes présentes à chaque séance. Le principe est simple la découverte d’une activité sportive originale, quel que soit le niveau ou l’âge des participants, en compagnie d’un spécialiste de la discipline qui accompagne les participants tout au long de la séance. Aucun matériel spécifique n’est nécessaire, mis à part une paire de baskets.

Pour lancer la saison 2024, la Métropole convie ses habitants pour une séance Just Dance exceptionnelle ! Autour du célèbre jeu vidéo, ils seront invités à bouger en rythme avec Dina, alias @thefairydina, 3 fois Championne de France et vice-Championne du Monde du jeu vidéo Just Dance. L’événement se déroule le 19 février au Kindarena, dans la grande salle, de 19h00 à 20h30, l’entrée est libre, gratuite et accessible à tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 19:00:00

fin : 2024-02-19 20:30:00

KINDARENA 40 Rue de Lillebonne

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

