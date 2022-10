Les RDV Famille : visite « Drôles de bêtes »

2022-10-25 14:30:00 – 2022-10-25 Au château d’Azay-le-Rideau, il y a de drôles d’animaux ! Les jeunes visiteurs partiront à la recherche de ces drôles de bêtes, terrifiantes ou amusantes qui se cachent dans les décors et les recoins du monument.

Guidés par une médiatrice, les petits curieux pourront notamment découvrir des chimères, des griffons ou encore des harpies et apprendre leurs histoires

