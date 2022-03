Les RDV Famille des vacances de Pâques Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

Les RDV Famille des vacances de Pâques Azay-le-Rideau, 13 avril 2022, Azay-le-Rideau. Les RDV Famille des vacances de Pâques Azay-le-Rideau

2022-04-13 – 2022-05-06

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau Le Château d’Azay-le-Rideau donne à nouveau rendez-vous aux familles pendant les vacances de Pâques pour des visites ludiques permettant aux enfants à partir de 3 ans de découvrir, tout en s’amusant, ce joyau de l’architecture de la Renaissance du Val de Loire.

Visite famille : le château à l’envers

Atelier famille : drôles de bêtes

Conte exquis : l’histoire dont vous êtes le héros Le Château d’Azay-le-Rideau donne à nouveau rendez-vous aux familles pendant les vacances de Pâques pour des visites ludiques permettant aux enfants à partir de 3 ans de découvrir, tout en s’amusant, ce joyau de l’architecture de la Renaissance du Val de Loire.

Visite famille chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr +33 2 47 45 42 04 http://www.azay-le-rideau.fr/ Le Château d’Azay-le-Rideau donne à nouveau rendez-vous aux familles pendant les vacances de Pâques pour des visites ludiques permettant aux enfants à partir de 3 ans de découvrir, tout en s’amusant, ce joyau de l’architecture de la Renaissance du Val de Loire.

Visite famille : le château à l’envers

Atelier famille : drôles de bêtes

Conte exquis : l’histoire dont vous êtes le héros azay

Azay-le-Rideau

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire Autres Lieu Azay-le-Rideau Adresse Ville Azay-le-Rideau lieuville Azay-le-Rideau Departement Indre-et-Loire

Les RDV Famille des vacances de Pâques Azay-le-Rideau 2022-04-13 was last modified: by Les RDV Famille des vacances de Pâques Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 13 avril 2022 Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire