2022-04-13 – 2022-04-13

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau Indre-et-Loire 13 EUR Et si le reflet du château dans le miroir d’eau était plus qu’un simple reflet ? De l’autre côté du miroir, il existe une vie cachée où rien ne se passe comme ici… Ecoutez l’histoire de ce château à l’envers où la vie réserve bien des surprises !

De 3 à 6 ans – 1 h Et si le reflet du château dans le miroir d’eau était plus qu’un simple reflet ? De l’autre côté du miroir, il existe une vie cachée où rien ne se passe comme ici… Ecoutez l’histoire de ce château à l’envers où la vie réserve bien des surprises !

Et si le reflet du château dans le miroir d'eau était plus qu'un simple reflet ? De l'autre côté du miroir, il existe une vie cachée où rien ne se passe comme ici… Ecoutez l'histoire de ce château à l'envers où la vie réserve bien des surprises !

La visite se déroule dans le parc du château.

chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr +33 2 47 45 42 04 http://www.azay-le-rideau.fr/

Azay-le-Rideau

Détails Autres Lieu Azay-le-Rideau Adresse Ville Azay-le-Rideau lieuville Azay-le-Rideau Departement Indre-et-Loire

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire