Les RDV du Parc – Station d’écoute suspendue.

Le vendredi 2 juillet à partir de 20h30 et jusqu’au levé du jour à La Pesse.

Le Parc et la commune de La Pesse vous convient à un voyage perché à l’écoute des cimes. Née de la rencontre d’artisans du son, Brane Project, et de professionnels de l’Arbrezenteur, IdéeHaut. Création sylvestre éphémère et spontanée.

A partir de 6ans.

Prix libre.

Prévoir lampe de poche et duvet.

Nombre de places limité.

Inscription au 03 84 31 12 27

