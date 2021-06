Lajoux Lajoux Jura, Lajoux Les RDV du Parc -Sortie Hirondelles et Martinets – Lajoux Lajoux Lajoux Catégories d’évènement: Jura

Lajoux Jura Lajoux Jura EUR Les RDV du Parc -Sortie Hirondelles et Martinets – Lajoux . Le mardi 6 juillet de 18h30 à 19h45 à Lajoux. S’il y a bien des oiseaux familiers, ce sont les hirondelles et les martinets. Un chargé de mission du Parc vous dira tout sur ces espèces et vous emmènera à leur rencontre (un temps en salle et un temps sur le terrain). A partir de 7 ans.

Prévoir des jumelles et une tenue adaptée.

Chiens interdits.

Nombre de places limité.

Inscription au 03 84 31 12 27

