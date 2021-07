Les RDV du Parc – Exposition participative : entrelaçons-nous Lajoux, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Lajoux.

Les RDV du Parc – Exposition participative : entrelaçons-nous 2021-07-20 – 2021-07-20

Lajoux Jura Lajoux

Les RDV du Parc – Exposition participative : entrelaçons-nous

Mardis 20 et 27 juillet de 8h30 à 11h30 et les mardis 10 et 17 août de 16h à 19h, à la Maison du Parc à Lajoux.

Nous vous proposons de participez à un atelier artistique photographique afin de créer la première expo participative du Parc.

Au cours de quatre demi-journées de prises de vues, vous partirez à la recherche d’exemples de cohabitation sauvage avec Julien Arbez, photographe naturalise. 20 photos seront sélectionnées de ces ateliers pour faire l’objet d’une exposition… votre exposition ! Inauguration et présentation de l’exposition lors de la journée festive du dimanche 19 septembre 2021 à la Maison du Parc.

Durée : 3h

A partir de 7 ans

Inscription obligatoire.

Prendre son appareil photo ou prêt possible

accueil@parc-haut-jura.fr +33 3 84 34 12 27 http://www.parc-haut-jura.fr/

