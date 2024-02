Les RDV du Hippie Killer Car Club Parking Burger King Lesparre-Médoc, samedi 16 mars 2024.

Les RDV du Hippie Killer Car Club Parking Burger King Lesparre-Médoc Gironde

Pour les amoureux de l’automobile, le RDV mensuel du Hippie Killer Car Club, c’est le moment idéal pour admirer de belles voitures et motos, de discuter mécanique et de partager sa passion avec d’autres amateurs.

Rassemblement statique

Tous véhicules anciens autos/motos et youngtimers sont les bienvenus EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

Parking Burger King 6 Rue des Forgeron

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine hippiekillercarclub@gmail.com

L’événement Les RDV du Hippie Killer Car Club Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Médoc-Vignoble