Les RDV du Château – Rencontre des gens d’ici Faucigny, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Faucigny. Les RDV du Château – Rencontre des gens d’ici 2021-07-17 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-17 14:00:00 14:00:00 Château de Villy 74130 Contamine-sur-Arve

Faucigny Haute-Savoie Faucigny Marché de producteurs et artisans locaux, restauration sur place ou à emporter, buvette. Animations et musique. contact@jaimelesgensdici.fr dernière mise à jour : 2021-07-08 par Môle et Brasses Tourisme

