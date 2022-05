Les rdv du bâti: l’isolation biosourcée Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling

Les rdv du bâti: l’isolation biosourcée Husseren-Wesserling, 24 mai 2022, Husseren-Wesserling. Les rdv du bâti: l’isolation biosourcée Husseren-Wesserling

2022-05-24 18:30:00 – 2022-05-24

Husseren-Wesserling Haut-Rhin Découverte des isolants naturels et écologiques. L’isolation, cela paraît facile…et pourtant lorsque vous vous retrouvez face à vos murs et rampants, vous vous sentez bien seuls! Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec ces matériaux et les techniques de pose, vous entendrez parler d’étanchéité à l’air, d’étanchéité au vent, de confort d’été et apprendrez à anticiper des aspects techniques trop souvent oubliés. Intervenants: Nathanaël KAZIOU & François KHALED – Alsabrico. L’isolation, cela paraît facile…et pourtant lorsque vous vous retrouvez face à vos murs et rampants, vous vous sentez bien seuls! Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec ces matériaux et les techniques de pose, vous entendrez parler d’étanchéité à l’air, d’étanchéité au vent, de confort d’été et apprendrez à anticiper des aspects techniques trop souvent oubliés. Intervenants: Nathanaël KAZIOU & François KHALED – Alsabrico. Découverte des isolants naturels et écologiques. L’isolation, cela paraît facile…et pourtant lorsque vous vous retrouvez face à vos murs et rampants, vous vous sentez bien seuls! Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec ces matériaux et les techniques de pose, vous entendrez parler d’étanchéité à l’air, d’étanchéité au vent, de confort d’été et apprendrez à anticiper des aspects techniques trop souvent oubliés. Intervenants: Nathanaël KAZIOU & François KHALED – Alsabrico. Husseren-Wesserling

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Autres Lieu Husseren-Wesserling Adresse Ville Husseren-Wesserling lieuville Husseren-Wesserling Departement Haut-Rhin

Les rdv du bâti: l’isolation biosourcée Husseren-Wesserling 2022-05-24 was last modified: by Les rdv du bâti: l’isolation biosourcée Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 24 mai 2022 Haut-Rhin Husseren-Wesserling

Husseren-Wesserling Haut-Rhin