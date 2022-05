Les Rdv du bâti: Gare à l’humidité dans le bâti! Saint-Amarin, 17 mai 2022, Saint-Amarin.

Les Rdv du bâti: Gare à l’humidité dans le bâti! Saint-Amarin

2022-05-17 20:00:00 – 2022-05-17

Saint-Amarin Haut-Rhin Saint-Amarin

Zoom sur les moisissures et champignons!

Les soucis d’humidité sont monnaie courante dans le bâtiment. Non traitée, elle peut engranger des dégâts structurels pour le bâtiment et des ennuis de santé pour ses occupants avec l’apparition de champignons et de moisissires telle que la mérule.

Cette conférence sera suivie d’une visite de bâtiment ayant subi les dégâts de la mérule.

Intervenants: Eric Dietsch & Laura Kwiatkowski (Dir. technique & architecte).

Se munir d’une lampe pour la visite du bâtiment.

+33 3 89 82 60 01

Saint-Amarin

