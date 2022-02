Les RDV de l’entrepreneuriat – Quel statut choisir ? Cobalt, 31 mars 2022, Poitiers.

J’ai une idée, un projet, mais quelle forme juridique lui donner ? Quel statut est le plus approprié ? Cet atelier vise à prendre connaissances des différents statuts juridiques et de vous éclairer sur ce qui vous correspond le mieux, à vous et votre projet. Entreprise individuelle, société, coopérative d’activité et d’emploi ou même couveuse d’entreprise, venez découvrir les spécificités de chaque statut ! Intervenant : **Jean-Charles GUILLON de Capée** Cobalt, SPN, Capée, Jadopteunprojet, BGE, Pépite, Atis et France Active se sont associés pour aborder chaque mois une étape clé du parcours d’entrepreneur. Que vous soyez porteur de projet ou entrepreneur déjà installé, profitez des savoir-faire d’experts pour aborder sereinement et stratégiquement le développement de votre activité ! Du stade de l’idée à la commercialisation, durant une heure vous bénéficierez d’informations et de conseils avisés. **Gratuit, sur inscription** juste ici : [https://forms.gle/8hjtdmtgyCY6Cq6G7](https://forms.gle/8hjtdmtgyCY6Cq6G7) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** À **Cobalt**, **5 Rue Victor Hugo,** Poitiers ou en visio, de chez vous ! Organisé par : **Cobalt, SPN, Capée, Jadopteunprojet, BGE, Pépite, Atis & France Active.**

