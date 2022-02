Les RDV de l’entrepreneuriat – Les outils pour communiquer autour de son projet ? Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

La **communication** autour de son projet est très importante car c’est elle qui va définir l’image de l’entreprise ainsi qu’attirer les potentiels clients ou investisseurs. Découvrez les bonnes pratiques pour une communication efficace ! Cobalt, SPN, Capée, Jadopteunprojet, BGE, Pépite, Atis et France Active se sont associés pour aborder chaque mois une étape clé du parcours d’entrepreneur. Que vous soyez porteur de projet ou entrepreneur déjà installé, profitez des savoir-faire d’experts pour aborder sereinement et stratégiquement le développement de votre activité ! Du stade de l’idée à la commercialisation, durant une heure vous bénéficierez d’informations et de conseils avisés. Intervenante : **Ophélie Maillard de l’agence MBA** **Gratuit**, sur inscription juste ici : **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En **présentiel** à **Cobalt** (5 rue Victor Hugo, Poitiers) Organisé par : **Cobalt, SPN, Capée, Jadopteunprojet, BGE, Pépite, Atis & France Active.**

