LES R’CALÉS FONT LEURS VALISES – SPECTACLE DES VARIÉTÉS Riaillé, 13 novembre 2021, Riaillé.

LES R’CALÉS FONT LEURS VALISES – SPECTACLE DES VARIÉTÉS 2021-11-13 – 2021-11-13 Espace Culturel de la Mauvraie 96 rue de la Mauvraie

Riaillé Loire-Atlantique Riaillé

EUR 6 6 Après une saison de repos forcé à la maison, la troupe de Variétés de Riaillé a plus que jamais la bougeotte !

Et l’on peut dire que cette pause n’a pas été vaine puisque ce petit monde en a profité pour écrire de nouveaux sketchs, chorégraphier des danses, choisir des chansons puis répéter et mettre en scène un tout nouveau spectacle. En 2021 : « Les R’calés font leurs valises » et emmènent les spectateurs avec eux, dans leurs bagages ! Un bol d’air et d’humour qui n’échappera pas aux turbulences d’un voyage forcément mouvementé. Que vous soyez branché camping sauvage ou hôtel 5 étoiles, routes nationales ou vols long-courriers, carnaval de Dunkerque ou carnaval de Rio, vous êtes invités à embarquer lors des 6 représentations du mois de novembre .

Venez découvrir le nouveau spectacle des Variétés !

+33 6 95 75 50 01 http://www.lesrcales.fr/

