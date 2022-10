LES RAYMOND OU DEVOS ET DEVOS

2022-10-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-21 22:00:00 22:00:00 Soirée hommage à Raymond Devos proposée par l’Association Traits d’Union ! 18H30 – Spectacle

« Avec une paire de bretelles, il envoie le public sur la lune », a-t-on pu dire de Raymond Devos, qui aurait eu cent ans cette année.

Avec leurs propres outils et leur vision personnelle, trois comédiens abordent son univers, fait de sketches où le mime jongle avec les mots, où le quotidien frise l’absurde, où l’imaginaire fait éclater le réel. Avec Catherine Prallet, Christophe Pichard, Guy Renaux et les musiciens Jérôme Medeville et Régis Piel. 20H30 – Projection : Raymond Devos, un hommaginaire

Film documentaire de Christian Leblé / 2016 / 52 min. Disparu en 2006, Raymond Devos reste un des très grands noms du music-hall français, inventeur d’un rire inclassable et inusable. C’est une des clés de ce documentaire de retracer à grands traits son parcours, entre burlesque et absurde. De 19h30 à 20h30 : pause au Patio avec assiette repas sur commande à 8€ (commande au 06.75.44.97.65) Soirée hommage à Raymond Devos proposée par l’Association Traits d’Union ! 18H30 – Spectacle

Film documentaire de Christian Leblé / 2016 / 52 min

