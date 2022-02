Les ravioles du Valgaudemar (Hautes-Alpes) en un tour de main ! Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2022, Paris.

du mardi 1 mars au jeudi 3 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Aux portes du Valgaudemar (Hautes-Alpes), véritable sanctuaire de montagne et de nature sauvage, la Ferme-Auberge des Clarines (Saint-Jacques en Valgaudemar) est un rendez-vous incontournable pour qui veut partir à la rencontre des traditions populaires de la vallée jusque dans l’assiette et qui dit assiette, dit Josiane Barban. Un sacré personnage, qui avec sa gouaille, perpétue dans son jardin mais surtout en cuisine, le goût du « vrai » à travers les recettes culinaires emblématiques de cette vallée authentique du Valgaudemar. Car chez les Barban, on travaille des produits frais issus directement de leur ferme de montagne. Tourtons, flouzous, gratin d’oreilles d’ânes, terrines, pot au feu de chèvre et apéritifs maison sont autant d’invitations à passer à leur table. Et puis il y a les ravioles. De petites quenelles, à base de pomme de terre, de tomme fraîche et d’œufs que l’on fait frire comme un beignet et que l’on accompagne de miel de montagne ou de confiture. Une institution du panthéon de la gastronomie des Hautes-Alpes, que Josiane proposera à la dégustation avec une pointe d’accent montagnard et de bonne humeur. Un vrai bonheur ! [www.auberge-clarines.com](http://www.auberge-clarines.com)

Entrée libre

