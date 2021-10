“LES RASTAS DU COEUR” A GÉTIGNÉ Gétigné, 6 novembre 2021, Gétigné.

“LES RASTAS DU COEUR” A GÉTIGNÉ 2021-11-06 19:00:00 – 2021-11-06 Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné

Créée en 2011 par Taleb Abdourahman, Chap’Asso poursuit son

but d’amener la culture en milieu rural et de venir en aide aux plus

défavorisés. Pour ce faire, elle organise chaque année plusieurs

festivals dans des villes différentes. Les artistes s’y produisant

interviennent gratuitement et le prix d’entrée est fixé à 5 kg de

denrées alimentaires non périssables ou d’hygiène, minimum.

C’est le concept de cette soirée « Les Rastas du Coeur », porté par

un collectif d’amoureux du reggae qui s’unissent pour dire non à la

pauvreté. Les denrées seront redistribuées par les Restos du coeur de

Clisson. En 2019, pour leur 4ème édition à Gétigné, les 220 entrées ont

permis de récolter 1200 kg de denrées. Nous comptons sur vous pour

faire encore mieux cette année ! Ecouter de la bonne musique tout

en faisant un geste pour les autres, voici une belle initiative pour le

plaisir de s’unir…

Organisé par Chap’Asso, en partenariat avec la Ville de Gétigné /// Tout public. /// Tarifs : 5kg minimum de denrées alimentaires non périssables ou de produits d’hygiène par personne /// Pass sanitaire demandé.

“Les Rastas du coeur” A l’espace Bellevue de Gétigné le samedi 6 novembre à partir de 19h

Mairie@getigne.fr +33 2 40 36 07 07

