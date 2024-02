Les Raseteurs de demain Saintes-Maries-de-la-Mer, samedi 26 octobre 2024.

Les Raseteurs de demain Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

La Fédération Française de Course Camarguaise en collaboration avec la Manade de Méjanes organise le plus grand rassemblement des écoles taurines de l’année dans les arènes de Méjanes.

Toutes les écoles de raseteurs seront là pour présenter leurs élèves.

Restauration et buvette au restaurant La bergerie de Méjanes sur réservation. .

Début : 2024-10-26 18:00:00

fin : 2024-10-26

Domaine de Méjanes

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

