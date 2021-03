Le Mans Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale Le Mans Les rapports post-coloniaux dans le monde d’aujourd’hui Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale, le jeudi 18 mars à 20:00

Rencontre avec Manu KLUGAN, luthier togolais, spécialiste des instruments à vent et formateur à l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM) du Mans. Celui-ci racontera son expérience personnelle qui l’a amené à travailler entre le Togo, son pays d’origine, et la France.

Sur inscription

Rencontre avec un musicien togolais autour de son parcours entre le Togo et la France. Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale 11 Rue des Frères Gréban, 72000 Le Mans Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T20:00:00 2021-03-18T22:00:00

