Les rapaces nocturnes, seigneurs de la nuit Andernos-les-Bains

2022-03-04 20:00:00

Andernos-les-Bains Gironde EUR 7 7 Deux espèces de rapaces nocturnes sont présents sur la commune. Partez à leur rencontre en compagnie de la LPO et tenter de les observer lors d’une animation nocturne.

©YohanCharbonnier

