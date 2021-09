Varaire Varaire Lot, Varaire Les Randos du Souffle Contre la Mucoviscidose Varaire Varaire Catégories d’évènement: Lot

Les Randos du Souffle Contre la Mucoviscidose Varaire, 17 octobre 2021, Varaire. Les Randos du Souffle Contre la Mucoviscidose 2021-10-17 07:00:00 07:00:00 – 2021-10-17

Varaire Lot Varaire 6 6 EUR Parcours VTT :

– 30km 400d+

– 42km 550 d+

– 62km 1200 d+

– 78km 1750 d+ Parcours pédestre (à faire en marchant ou en courant) : 8 km / 14 km / 20 km Apéritif dinatoire compris.

Pass sanitaire obligatoire (vaccin ou test pcr de moins de 72h). Les randos du souffle reviennent cette année pour la 4ème édition : rando VTT, pédestre et course nature au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

Circuits tracés par l’association de VTT LALBENQUE qui organise depuis plusieurs années LA VTT ST HILAIRE à LALBENQUE. Les parcours seront un peu moins orientés enduro que l’an dernier mais vous mèneront à du patrimoine local : châteaux, gouffres, dolmens, fontaines, murets, gariottes et point de vue agrémenterons vos efforts. Pour les plus costauds, un parcours de 78km au GPS sera prévu avec un bon niveau de difficulté : 1800m de d+ +33 6 46 73 02 53 Parcours VTT :

Pass sanitaire obligatoire (vaccin ou test pcr de moins de 72h). @Rando du souffle dernière mise à jour : 2021-08-31 par Pnr des Causses du Quercy

