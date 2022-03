Les randos du GDAR Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Les randos du GDAR Val-de-Livenne, 13 mars 2022, Val-de-Livenne. Les randos du GDAR Val-de-Livenne

2022-03-13 – 2022-03-13

Val-de-Livenne Gironde Pour cette sortie rando du GDAR, venez découvrir la commune de Braud et Saint Louis. “traversez des canaux, longez des champs et des plans d’eaux, découvrez les carrelets, les écluses, les tonnes de chasse, marchez sur des digues. Tout au long de votre chemin, vous pourrez profiter pleinement des nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent ces zones humides”. Rendez vous à la halle du marché couvert.

Renseignements Annick : 06 70 89 19 79. Pour cette sortie rando du GDAR, venez découvrir la commune de Braud et Saint Louis. “traversez des canaux, longez des champs et des plans d’eaux, découvrez les carrelets, les écluses, les tonnes de chasse, marchez sur des digues. Tout au long de votre chemin, vous pourrez profiter pleinement des nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent ces zones humides”. Rendez vous à la halle du marché couvert.

Renseignements Annick : 06 70 89 19 79. +33 6 70 89 19 79 Pour cette sortie rando du GDAR, venez découvrir la commune de Braud et Saint Louis. “traversez des canaux, longez des champs et des plans d’eaux, découvrez les carrelets, les écluses, les tonnes de chasse, marchez sur des digues. Tout au long de votre chemin, vous pourrez profiter pleinement des nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent ces zones humides”. Rendez vous à la halle du marché couvert.

Renseignements Annick : 06 70 89 19 79. Pixabay

Val-de-Livenne

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val-de-Livenne Autres Lieu Val-de-Livenne Adresse Ville Val-de-Livenne lieuville Val-de-Livenne Departement Gironde

Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-livenne/

Les randos du GDAR Val-de-Livenne 2022-03-13 was last modified: by Les randos du GDAR Val-de-Livenne Val-de-Livenne 13 mars 2022 Gironde Val-de-Livenne

Val-de-Livenne Gironde